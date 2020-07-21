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21 Temmuz 2020 Salı 13:47:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 13:47:00

Süper Lig'de 34. hafta fikstürü belli oldu!

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Süper Lig'de 34. hafta maçlarının gün ve saatleri açıklandı. Buna göre şampiyon Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ile haftanın kapanış maçında karşı karşıya gelecek. Açılış maçına ise Antalyaspor ev sahipliği yapacak. Akdeniz temsilcisi cuma günü Galatasaray'ı konuk edecek. Cumartesi günü ise Süper Lig'de yine 7 karşılaşma aynı saatte oynanacak.

Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarının programı belli oldu.

Ligin 34. haftasında, şampiyon Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşması 26 Temmuz Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

Süper Lig'in 34. haftasının programı Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile duyuruldu. Haftanın açılış maçında cuma günü Antalyaspor - Galatasaray karşılaşacak. Cumartesi günü ise 7 karşılaşma oynanacak. Şampiyon Başakşehir de pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda mücadele edecek.

Süper Lig'de son haftanın programı şöyle:

24 Temmuz Cuma:

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Antalya

25 Temmuz Cumartesi:

21.00 Göztepe-Demir Grup Sivaspor: Gürsel Aksel

21.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Eryaman

21.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: Denizli Atatürk

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Konya Büyükşehir Belediye

21.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: Yeni Malatya

21.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Ülker

26 Temmuz Pazar:

17.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

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