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25 Haziran 2020 Perşembe 10:43:00 - Güncelleme:25 Haziran 2020 Perşembe 10:43:00

Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor

Kaynak: AA

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Süper Lig'in 29. haftası, yarın yapılacak Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor maçıyla açılacak.

Süper Lig'de 29. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Ligde haftanın açılış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak. Müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

Haftanın öne çıkan mücadelesinde lider Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 28 Haziran Pazar günü oynanacak maçta ilk düdük saat 21.00'de çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 29. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

21.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)

27 Haziran Cumartesi:

18.30 Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Ülker)

21.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)

21.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)

28 Haziran Pazar:

18.30 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor (Yeni 4 Eylül)

18.30 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor (Çaykur Didi)

21.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)

29 Haziran Pazartesi:

21.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

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