Süper Lig'de 22. hafta heyecanı, yarın yapılacak maçlarla başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde hafta içinde oynanacak 22. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Mersin)

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa (Pendik)

20.00 Beşiktaş-Yukatel Adana Demirspor (Tüpraş)

24 Ocak Çarşamba:

17.00 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük (Eryaman)

17.00 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Kalyon)

20.00 Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

25 Ocak Perşembe:

17.00 Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

20.00 Galatasaray-İstanbulspor (RAMS Park)