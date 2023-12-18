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18 Aralık 2023 Pazartesi 13:45:00 - Güncelleme:18 Aralık 2023 Pazartesi 13:45:00

Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Kaynak: AA

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

17.00 RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor: Mete Kalkavan

20.00 İstanbulspor-Trabzonspor: Ali Şansalan

20.00 Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

20 Aralık Çarşamba:

17.00 Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük

20.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam

21 Aralık Perşembe:

17.00 Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Murat Erdoğan

17.00 Çaykur Rizespor-Siltaş Yapı Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk

20.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

Etiketler : süper lig maç hakem
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