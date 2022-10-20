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20 Ekim 2022 Perşembe 11:31:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 11:31:00

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor

Kaynak: AA

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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftası yarın oynanacak bir maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor ile İstanbulspor, saat 20.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İstanbulspor (Corendon Airlines Park Antalya)

22 Ekim Cumartesi:

14.30 HangiKredi Ümraniyespor-Vavacars Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)

17.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

23 Ekim Pazar:

14.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Adana Demirspor-Arabam.com Konyaspor (Yeni Adana)

20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (Nef)

24 Ekim Pazartesi:

20.00 Bitexen Giresunspor-MKE Ankaragücü (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Yeni Hatay)

Etiketler : Bitexen Giresunspor Fenerbahçe-Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Fraport TAV Antalyaspor
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