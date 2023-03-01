Süper Lig maçları 2 hafta şifresiz yayınlanacak
Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3-13 Mart tarihlerinde oynanacak Spor Toto Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanacağını söyledi.
Deprem felaketinin ardından futbol camiası da tek yürek oldu.
Depremzedelere destek için düzenlenecek "Omuz Omuza" kampanyası canlı yayınında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharram Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki iki hafta maçların şifresiz olarak yayınlanacağını açıkladı.
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