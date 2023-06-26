Süper Lig kulüplerinin 2023-2024 sezonu takım harcama limitleri belli oldu
Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin 2023-2024 sezonu takım harcama limitleri ilan edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. maddesi kapsamında harcama limitlerini belirledi.
Kurul; yüzde 30 sapmayla harcama limitini Galatasaray için 1 milyar 926 milyon lira olarak belirlerken, Fenerbahçe'ye 1 milyar 920 milyon, Beşiktaş'a 1 milyar 72 milyon ve Trabzonspor'a 1 milyar 290 milyon lira harcama limiti verdi.
Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle:
Süper Lig Takımlar
Takım Harcama Limiti (TL)
%30 Sapma Dahil
Takım Harcama Limiti (TL)
1.Galatasaray
1.481.993
1.926.591
2.Fenerbahçe
1.477.590
1.920.867
3.Beşiktaş
824.736
1.072.157
4.Adana Demirspor
290.190
377.247
5.Medipol Başakşehir
334.277
434.561
6.Trabzonspor
992.606
1.290.388
7.VavaCars Fatih Karagümrük
136.154
177.000
8.Arabam.com Konyaspor
319.166
414.916
9.Yukatel Kayserispor
242.722
315.538
10.Kasımpaşa
117.584
152.859
11.MKE Ankaragücü
395.788
514.525
12.İstanbulspor
147.927
192.306
13.Fraport TAV Antalyaspor
124.888
162.355
14.Demir Grup Sivasspor
156.174
203.026
15.Corendon Alanyaspor
248.392
322.910
16.Gaziantep FK
260.500
338.650
17.Atakaş Hatayspor
332.867
432.727
18.Yılport Samsunspor
196.489
255.436
19.Çaykur Rizespor
196.489
255.436
|20. Pendikspor
|196.489
|255.436
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