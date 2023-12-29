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Galatasaray, Fenerbahçe ve TFF'den ortak bildiri! Süper Kupa için resmi açıklama
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29 Aralık 2023 Cuma 20:56:00 - Güncelleme:29 Aralık 2023 Cuma 20:56:00

Galatasaray, Fenerbahçe ve TFF'den ortak bildiri! Süper Kupa için resmi açıklama

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Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde karşı karşıya gelecekti. Maç öncesinde yaşanan kriz sebebiyle karşılaşma iptal oldu. Yapılan durum değerlendirmesi sonrası TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe ortak bildiri yayımladı. İşte detaylar...

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde karşı karşıya gelecekti. Maç öncesinde yaşanan kriz sebebiyle karşılaşma iptal oldu.

Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmama kararı aldı. Saat 20.45'te oynanması planlanan mücadele iptal oldu. İki takım da otelden ayrılmadı.

Galatasaray ve Fenerbahçe İstanbul'a dönecek.

TOPLANTI SÜRÜYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç toplantı yapıyor.

GALATASARAY KARAR ALDI!

Galatasaraylı futbolculara maçın oynanmayacağı tebliğ edildi.

TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak açıklama:

Kamuoyuna duyurulur,

Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz.

Galatasaray'ın paylaşımı

Fenerbahçe'nin paylaşımı

Etiketler : Turkcell Süper Kupa Galatasaray-Fenerbahçe Maç iptali
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