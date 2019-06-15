Süper Kupa finali 2019 Türkiye yeri belli oldu! TFF Süper Kupa 2019 ne zaman? merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda, TFF Süper Kupa 2019'un Ankara Eryaman Stadyumu'nda 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü oynanmasına karar verdi. 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu şampiyonu Galatasaray ile 2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisar Belediyespor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 20.45 olarak belirlendi. Süper Kupa finali 2019'un detaylarını sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...

SÜPER KUPA FİNALİ 2019 TÜRKİYE YERİ BELLİ OLDU!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, TFF Süper Kupa 2019'un Ankara Eryaman Stadyumu'nda 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü oynanmasına karar verdi.

TFF SÜPER KUPA 2019 NE ZAMAN?

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu şampiyonu Galatasaray ile 2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisar Belediyespor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 20.45 olarak belirlendi.

TFF SÜPER KUPA NEDİR?

İlki 1966 yılında oynanan ve Türkiye 1. Ligi'nin şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ad. 1981-1982 sezonu sonunda Devlet Başkanlığı Kupası adı altında oynandı. 1998 yılında ara verilen kupa mücadelesine, 2006 yılından itiraberen Süper Kupa adıyla tekrar başlandı. 2016 Yılından itibaren de Kupa, Turkcell Süper Kupa adıyla oynanıyor.