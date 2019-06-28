Fenerbahçe ve Milli Takımın efsane isimlerinden Şükrü Birant hayatını kaybetti.

GEÇEN AY HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Şükrü Birant, Mayıs ayında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve kalbine iki stent ve pil takılmıştı.

FENERBAHÇE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, "10 yıl boyunca Çubuklu'yu terleten, Fenerbahçemizin ve Milli Takımın efsane futbolcularından Şükrü Birand’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Birand’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı dileriz." denildi.

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

"A Milli Takımımız ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Şükrü Birand'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. PTT ve Fenerbahçe'de futbol oynayan Şükrü Birand, 14'ü A Milli Takım'da olmak üzere 26 kez Ay-Yıldızlı formayı giydi. Türk sporunun değerli isimlerinden merhum Şükrü Birand'a Allah'tan rahmet; Ailesi, Fenerbahçe Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı dileriz."

ŞÜKRÜ BİRANT KİMDİR?

1 Ocak 1944 doğumlu Şükrü Birant, eski A Milli Takım futbolcudur. Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giyen Şükrü Birant, Fenerbahçe için kulüp tarihinin önemli futbolcuları arasında gösterilmektedir.