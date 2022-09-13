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13 Eylül 2022 Salı 11:15:00 - Güncelleme:13 Eylül 2022 Salı 11:15:00

Sporseverler yeni sezonda da Tivibu'da! Futbol, basketbol, voleybol, tenis, F1

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Futboldan basketbola, voleyboldan tenis ve Formula 1 yarışlarına kadar dev karşılaşmalar ve önemli yarışmalar Tivibu Spor'da ve S Sport'ta yayınlanıyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, yeni sezonda spor tutkunları için sayısız spor içeriğini platformda izleyicilerin beğenisine sunuyor. Yeni sezonda futbol, basketbol, voleybol, tenis, Formula 1 gibi ilgiyle takip edilen önemli spor müsabakaları ve dev yarışlar Tivibu'da izleyicilerle buluşuyor.

- FUTBOLUN DEV LİGLERİ VE İNGİLTERE'NİN EFSANE TURNUVASI FA CUP TİVİBU'DA

Bayern Munih, Borussia Dortmund, Schalke gibi Alman devlerinin bulunduğu Bundesliga maçları bu sezon Tivibu Spor'da yer alıyor. Dünya genelinde tüm futbolseverler tarafından heyecanla takip edilen Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid gibi devlerin karşılaştığı La Liga yeni sezonda Tivibu'da yer alan S Sport kanalında yayınlanıyor.

Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu, Melih Demiral'ın top koşturduğu Serie A müsabakaları da yeni sezonda S Sport'ta izlenebiliyor. Ayrıca geçen yıl Wembley'de Liverpool-Chelsea finaline ev sahipliği yapan İngiltere'nin efsane futbol turnuvası FA Cup bu sezonda Tivibu Spor ekranlarında yer alacak.

- TİVİBU'DA YENİ SEZONDA BASKETBOL FIRTINASI

Avrupa sahnesinde dev takımların mücadele ettiği, Türkiye'yi ise Vasilije Micić, Shane Larkin, Will Clyburn gibi güçlü isimlerin yer aldığı Anadolu Efes ile Scottie Wilbekin, Nick Calathes Nemanja Bjelica gibi başarılı isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe Beko'nun temsil ettiği Euroleague, yeni sezonda S Sport'ta basketbol severlerle buluşuyor.

Türkiye'nin beş takımla temsil edileceği. Basketbol Şampiyonlar Ligi heyacanı da Tivibuspor ekranlarına geliyor. Ayrıca, Türkiye'den Türk Telekom ve Frutti Extra Bursaspor'un katıldığı ve Avrupa'nın güçlü takımların bulunduğu Eurocup da bu sezon S Sport'ta yer alıyor.

Alperen Şengün, Ömer Faruk Yurtseven, Cedi Osman, Furkan Korkmaz gibi milli basketbolcuların yer aldığı NBA yeni sezonda Tivibu 'da heyecanlı maçlara sahne oluyor.

- ÇOK SAYIDA SPOR İÇERİĞİ TİVİBU'DA

Sporseverler için sayısız spor içeriğini yayınlayan Tivibu, yeni sezonda tenis ve voleybol karşılaşmalarının yanı sıra motor sporları tutkunlarının heyecanla takip ettiği Formula 1 ve Moto GP yarışlarını da platform kanallarından S Sport'ta yayınlıyor.

Etiketler : Türk Telekom Tivibu Formula 1 ve Moto GP
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