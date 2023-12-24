Sporda 2023 böyle geçti

Sporda 2023 yılına damga vuran olaylardan oldu.

Brezilyalı efsane futbolcu Pele son yolculuğuna uğurlandı.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda Aryna Sabalenka, tek erkeklerde ise Novak Djokovic şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ülkedeki tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu açıkladı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğüne İtalyan Alberto Giuliani getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeni başkanı Lale Orta, yemin töreninin ardından göreve başladı.

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazandı.

Türkiye'nin deplasmanda Ermenistan ile yaptığı maçı izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 15 yıl sonra bakan düzeyinde iki ülke arasındaki ilk ziyareti gerçekleştirdi.

PSV Eindhoven, rakip kaleciye saldırın taraftarını stada girişten 40 yıl men etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için adaylık dosyasını UEFA'ya sundu.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül 10'uncu, Yasemin Adar Yiğit 6'ncı şampiyonluğunu elde etti.

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Opet'i eleyen VakıfBank, finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu ve VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde 9. kez finale yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenerek 23. şampiyonluğa ulaştı.

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ni VakıfBank, finalde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 6. kez kazandı.

65. hükümette de Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede tekrar bu göreve getirildi İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup eden İngiltere temsilcisi Manchester City, kupanın sahibi oldu.

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Arda Güler, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer oldu.

FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyon oldu.

Türkiye, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nı 38 madalyayla tamamladı.

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı İspanya kazandı. İngiltere'yi 1-0 mağlup eden İspanya, tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

Milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, dünya üçüncüsü oldu.

Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ın Manchester United'a transfer olduğunu duyurdu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı. A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella oldu.

Türkiye Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

UEFA, İsrail'de yapılması planlanan maçları erteledi.

IOC, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin faaliyetlerini askıya aldı.

Türkiye, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Almanya'yı 3-2 mağlup ederek, rakibi karşısında 18 yıl sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Milli judocu Vedat Albayrak, Fransa'da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo, kadınlarda ise Beatrice Cheptoo kazandı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'la oynanan maçın hakemi Halil Umut Meler'e saldırdı.

Saldırıdan dolayı tutuklanan ve kulüp başkanlığından istifa eden Faruk Koca'ya PFDK, sürekli hak mahrumiyeti cezası verdi.

İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşmasında, ev sahibi kulübün başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti.

A Milli Futbol Takımı, Almanya'da oynanacak EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve C yolu play-off galibi ile eşleşti.

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde Eczacıbaşı Dynavit,VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.