Spor Toto Süper Lig'e Dünya Kupası arası

Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta maçları yapılacak. TFF 2. Lig'de 15, TFF 3. Lig'de ise 12. hafta müsabakaları oynanacak. Kadın Futbol Süper Ligi ise 5. hafta mücadeleleriyle sürecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

1. Lig

Bugün:

20.00 Yeni Malatyaspor-Pendikspor (Yeni Malatya)

Yarın:

13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK (Mümin Özkasap)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor (Aktepe)

16.00 Adanaspor-Altınordu (Yeni Adana)

20 Kasım Pazar:

13.30 Bodrumspor-Tuzlaspor (Bodrum İlçe)

16.00 Eyüpspor-Göztepe (Eyüp)

16.00 Çaykur Rizespor-Dyorex Boluspor (Çaykur Didi)

19.00 Sakaryaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

21 Kasım Pazartesi:

20.00 Altay-Gençlerbirliği (Alsancak Mustafa Denizli)

TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de müsabakaların tamamı 20 Kasım Pazar günü saat 14.00'te başlayacak.

Beyaz Grup:

Somaspor-Şanlıurfaspor (Soma Atatürk)

Eşin Group Nazilli Belediyespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Nazilli İlçe)

Bursaspor-Isparta 32 (Bursa Büyükşehir Belediye)

Hes İlaç Afyonspor-Menemen FK (Zafer)

Batman Petrolspor-Düzce Cam Düzcespor (Batman Yeni Şehir)

Çorum FK-Anagold 24Erzincanspor (Çorum Şehir)

Sivas Belediyespor-İnegölspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

Amed Sportif Faaliyetler-Bayburt Özel İdare (Diyarbakır)

Esenler Erokspor-Tarsus İdman Yurdu (Esenler Erokspor)

Kırmızı Grup:

GMG Kastamonuspor-Etimesgut Belediyespor (Gazi)

Ankara Demirspor-TECO Karacabey Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)

Kocaelispor-Diyarbekirspor (Kocaeli)

Kırşehir FK-İskenderunspor (Kırşehir Ahi)

Serik Belediyespor-Bitexen Vanspor (Alanya Milli Egemenlik)

Sarıyer-Zonguldak Kömürspor (Yusuf Ziya Öniş)

Bucaspor 1928-Adıyaman FK (Yeni Buca)

Uşakspor -1461 Trabzon (Uşak 1 Eylül)

Baynet İnşaat Balıkesirspor-Fethiyespor (Balıkesir Atatürk)

Pazarspor-Weecoins Kırklarelispor (Pazar İlçe)

TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de müsabakaların tamamı yarın saat 14.00'te başlayacak.

1. Grup:

BC Group Ağrı 1970-Karşıyaka (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

Çatalcaspor-Eskişehirspor (Çatalca İzzettin)

Amasyaspor FK-1954 Kelkit Belediyespor (12 Haziran)

Yomraspor-Edirnespor (Yomra İlçe)

Nevşehir Belediyespor-Belediye Derincespor (Nevşehir Gazi)

Belediye Kütahyaspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Dumlupınar)

52 Orduspor FK-Karbel Karaköprü Belediyespor (Yeni Ordu)

Entegre Solar Elazığspor-1922 Konyaspor (Elazığ Doğukent)

Yeni Mersin İdmanyurdu-Hacettepe 1945 (Mersin)

2. Grup:

Amberçay Eynesil Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği (Vakfıkebir İlçe)

Ergene Velimeşespor-Turgutluspor (Mustafa Kemal Atatürk)

Ayvalıkgücü Belediyespor-Orduspor 1967 (Ayvalık Hüsnü Uğural)

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Başpınar)

Kuşadasıspor-Yeşilyurt D.Ç Ofspor (Kuşadası Özer Türk)

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Karaman FK (Gümüşhane Yenişehir)

Armoni Alanya Kestelspor-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor (Alanya Milli Egemenlik)

Bulvarspor-23 Elazığ FK (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

3. Grup:

68 Aksaray Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Dağılgan)

Niğde Anadolu FK-Malatya Arguvanspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)

Siirt İl Özel İdaresi-Efeler 09 (Siirt Atatürk)

Bergama Belediyespor-Merkür Holding Erbaaspor (Bergama 14 Eylül)

Beyoğlu Yeni Çarşı-Osmaniyespor (Maltepe Hasan Polat)

Bitexen Sapanca Gençlikspor-Muş 1984 Muşspor (Sapanca Atatürk)

Artvin Hopaspor-Kepez Belediyespor (Hopa İlçe)

Fatsa Belediyespor-Akhisarspor (Fatsa İlçe)

Güneş Holding Çankaya FK-Bursa Yıldırımspor (Osmanlı)

Kadın Futbol Süper Ligi

Ligde tüm maçlar 20 Kasım Pazar günü yapılacak.

A Grubu:

12.00 Hakkarigücü-Wulfz Fatih Karagümrük (Merzan Şehir)

12.00 Fatih Vatanspor-Hatayspor (Fatih Mimar Sinan)

12.00 Altay-ALG Spor (Kemalpaşa)

14.00 Dudullu-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Dudullu)

B Grubu:

12.00 Konak Belediyespor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Bornova İlçe)

12.00 Ataşehir Belediyespor-Bitexen 1207 Antalyaspor (İBB Esatpaşa)

12.00 Bitexen Adana İdmanyurdu-Trabzonspor (Muharrem Gülergin)

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Galatasaray Petrol Ofisi (Amedspor)

12.00 Kireçburnu-Fenerbahçe (Çayırbaşı)