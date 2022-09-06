VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hepsiburada Kırtasiye Destek Paketlerini Binlerce Çocuğa Ulaştırıyor
Yunan kendi kendini ele verdi!
Türkiye'nin Elon Musk'ı; Selçuk Bayraktar!
"Yunanistan kendine çeki düzen vermeye başladı"
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten AB Dönem Başkanı Çekya'ya 'Yunanistan' tepkisi
Sağlık Bakanlığına 1356 engelli sürekli işçi alımı için kura çekimi bugün yapılacak
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 6 gemi daha hareket etti
Hollanda'da enflasyon ağustosta 47 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Fransa'da hükümet enerji tasarrufu için tren seferlerini azaltmaya hazırlanıyor
Borsa güne rekorla başladı
Brent petrolün varil fiyatı 94,97 dolar
Gaziantep FK, Süper Lig'de ilk yenilgisini aldı
Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Altı ayı geride bırakırken Ukrayna'da son durum
Pakistan'da sel ve siyaset
Hadrianaupolis'te 'Asklepios' varlığına işaret eden 1800 yıllık yazıt bulundu
Köprü altından sınıfa dönüşen eğitim yuvası
HDP'ye "bakanlık" vaadi krizi büyüyor
Kuvvetli yağışa dikkat! Havalar soğuyor
100 bin liraya çıkabilir!
Demet yere kapaklandı
Harbiye şovu
Doğa için dördüncü konser
Eylülde Bodrum'un Sultan'ı
06 Eylül 2022 Salı 10:17:00 - Güncelleme:06 Eylül 2022 Salı 10:17:00

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Kaynak: AA

ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta müsabakaları tamamlandı. 3'te 3 yaparak puanını 13'e çıkaran Beşiktaş, liderliğini devam ettirdi

Haftanın son maçında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

Deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 13'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi.

Ligde bu hafta oynanan karşılaşmaların 4'nü konuk takımlar, 3'ünü ev sahibi ekipler kazandı. İki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Toplam 18 gol atılırken, sadece bir müsabakada takımlar fileleri havalandırmayı başaramadı.

Sonuçlar

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Hangi Kredi Ümraniyespor-Trabzonspor: 0-1

Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-0

Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor: 2-0

Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor: 2-0

Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor: 0-1

Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: 1-1

Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: 0-2

MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 2-3

Galatasaray-Gaziantep FK: 2-1

6. hafta

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:

9 Eylül Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)

10 Eylül Cumartesi:

17.00 Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor (Eskişehir Atatürk)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Gaziantep FK-Hangi Kredi Ümraniyespor (Stat henüz açıklanmadı)

11 Eylül Pazar:

17.00 Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

12 Eylül Pazartesi:

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

21.00 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)

Etiketler : Gaziantep FK Beşiktaş-Medipol Başakşehir Adana Demirspor-Trabzonspor
İkinci kez anne oldu

İkinci kez anne oldu
Cengiz sessizliği

Cengiz sessizliği
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Takipçisini affetmedi

Takipçisini affetmedi
Manken olmasaydım mimar olurdum

Manken olmasaydım mimar olurdum
Bilal, ‘Başa Sar'dı

Bilal, ‘Başa Sar'dı
Babadan oğula Bodrum emaneti

Babadan oğula Bodrum emaneti
Şiir kitabı çıkarıyor

Şiir kitabı çıkarıyor
Eşler ilk kez aynı dizide

Eşler ilk kez aynı dizide

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes