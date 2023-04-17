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17 Nisan 2023 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:17 Nisan 2023 Pazartesi 12:30:00

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın başlıyor

Kaynak: AA

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Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı, yarın oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor ve Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 30. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor (Atatürk Olimpiyat)

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Kırbıyık Holding)

19 Nisan Çarşamba:

17.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)

17.00 İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

20 Nisan Perşembe:

17.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor (Eryaman)

20.30 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Sivas 4 Eylül)

Etiketler : süper lig alanyaspor fatih karagümrük galatasaray ümraniyespor
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