Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın başlıyor
Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı, yarın oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor ve Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 30. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
Yarın:
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor (Atatürk Olimpiyat)
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Kırbıyık Holding)
19 Nisan Çarşamba:
17.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)
17.00 İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.30 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)
20 Nisan Perşembe:
17.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor (Eryaman)
20.30 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Sivas 4 Eylül)
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