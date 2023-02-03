Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
13.30 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
16.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan
5 Şubat Pazar:
13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Murat Erdoğan
19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Halil Umut Meler
6 Şubat Pazartesi:
17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
20.00 Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar