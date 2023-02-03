Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın başlıyor
Kaynak: AA
Futbolda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 23'üncü hafta maçları yapılacak. TFF 3. Lig'de 21'inci, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ise 15'inci hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Süper Lig
Yarın:
13.30 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük (Eryaman)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Sivas 4 Eylül)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)
5 Şubat Pazar:
13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Yeni Hatay)
19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Nef)
6 Şubat Pazartesi:
17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor (Ülker)
20.00 Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak Spor Kompleksi)
Spor Toto 1. Lig
Bugün:
20.00 Altay-Adanaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
Yarın:
13.30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Altaş Denizlispor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Dyorex Boluspor-Pendikspor (Bolu Atatürk)
19.00 Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
5 Şubat Pazar:
13.30 Manisa FK-Yılport Samsunspor (Mümin Özkasap)
16.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)
19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)
6 Şubat Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Bodrumspor (Eyüp)
TFF 2. Lig
Beyaz Grup
Yarın:
13.00 Somaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Soma Atatürk)
14.00 Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor (11 Nisan)
14.00 Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor-Ankaraspor (Bolluca)
14.00 Isparta 32 Spor-Tarsus İdman Yurdu (Isparta Atatürk)
14.00 Menemen FK-Bayburt Özel İdare (Menemen İlçe)
14.00 Düzce Cam Düzcespor-İnegölspor (Düzce 18 Temmuz)
14.00 Hes İlaç Afyonspor-Batman Petrolspor (Zafer)
14.00 Bursaspor-Çorum FK (Bursa Büyükşehir Belediye)
5 Şubat Pazar:
14.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Sivas Belediyespor (Nazilli İlçe)
Kırmızı Grup
Yarın:
14.00 İskenderunspor-1461 Trabzon (Kırıkhan İlçe)
14.00 Bitexen Vanspor-Adıyaman FK (Van Atatürk)
14.00 Kırşehir Futbol-Serik Belediyespor (Kırşehir Ahi)
14.00 Kocaelispor-Sarıyer (Kocaeli)
14.00 Ankara Demirspor-Bucaspor 1928 (TCDD Ankara Demirspor)
14.00 GMG Kastamonuspor-Uşakspor (Gazi)
14.00 Etimesgut Belediyespor-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 Teco Karacabey Belediyespor-Pazarspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
14.00 Diyarbekirspor-Fethiyespor (Diyarbakır)
14.00 Zonguldak Kömürspor-Weecoins Kırklarelispor (Karaelmas K. Köksal)
TFF 3. Lig
1. Grup
Yarın:
14.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Karşıyaka (Şile)
5 Şubat Pazar:
13.00 Edirnespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Edirne 25 Kasım)
14.00 Entegre Solar Elazığspor-BC Group Ağrı 1970 (Elazığ Doğukent)
14.00 Belediye Kütahyaspor-İdaş Çatalcaspor (Dumlupınar)
14.00 Belediye Derincespor-Yomraspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)
14.00 Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu-52 Orduspor (Mersin)
14.00 Nevşehir Belediyespor-Amasyaspor FK (Nevşehir Gazi)
14.00 1922 Konyaspor-1954 Kelkit Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
14.00 Hacettepe 1945-Eskişehirspor (Osmanlı)
2. Grup
Yarın:
14.00 Orduspor 1967-Turgutluspor (Yeni Ordu)
5 Şubat Pazar:
14.00 Kuşadasıspor-Amberçay Eynesil Belediyespor (Kuşadası Özer Türk)
14.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Ergene Velimeşespor (Başpınar)
14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Darıca Gençlerbirliği (Iğdır Şehir)
14.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-23 Elazığ FK (Of İlçe)
14.00 Karaman FK-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor (Kemal Kaynaş)
14.00 Bayrampaşa-Armoni Alanya Kestelspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Kınay Bulvarspor (Gümüşhane Yenişehir)
3. Grup
5 Şubat Pazar:
13.00 68 Aksaray Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi (Dağılgan)
14.00 Fatsa Belediyespor-Bergama Belediyespor (Fatsa İlçe)
14.00 Kepez Belediyespor-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Kepez Hasan Doğan)
14.00 Akhisarspor-Efeler 09 (Spor Toto Akhisar)
14.00 Niğde Anadolu FK-Güneş Holding Çankaya FK (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)
14.00 Artvin Hopaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Hopa İlçe)
14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Osmaniyespor FK (Tepecik Şenol Güneş)
14.00 Malatya Arguvanspor-Merkür Holding Erbaaspor (Arguvan İlçe)
Kadın Futbol Süper Ligi
A Grubu
5 Şubat Pazar:
12.00 Fatih Vatanspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Fatih Mimar Sinan)
12.00 Beşiktaş Vodafone-Onvo Hatayspor (Fulya Hakkı Yeten)
12.00 Hakkarigücü-ALG Spor (Merzan Şehir)
14.30 Dudullu-Wulfz Fatih Karagümrük (Dudullu)
B Grubu
5 Şubat Pazar:
12.00 Konak Belediyespor-Trabzonspor (Atatürk 1 Nolu Yan Saha)
12.00 Ataşehir Belediyespor-Fenerbahçe Petrol Ofisi (İBB Esatpaşa)
12.00 Kireçburnu-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Çayırbaşı)
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bitexen 1207 Antalyaspor (Amedspor Tesisleri Sentetik Saha)
13.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Galatasaray Petrol Ofisi (Muharrem Gülergin)