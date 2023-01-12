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12 Ocak 2023 Perşembe 11:15:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 11:15:00

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta heyecanı yaşanacak

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Futbolda Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftası yarın 2 maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın programı şöyle:

Yarın:

17.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Nef)

14 Ocak Cumartesi:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)

16.00 Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

15 Ocak Pazar:

13.30 HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

Etiketler : süper lig maç futbol
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