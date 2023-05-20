Spor Toto 1. Lig'de play-off öncesi ilk düğüm yarın çözülecek

Sezon sonunda Yılport Samsunspor'un yanı sıra ikinci ekibin doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, 3, 4, 5, 6 ve 7. sıradaki takımların play-off oynayacağı 1. Lig'de, bu etabın ardından bir ekip daha üst lige çıkacak.

Lig üçüncüsünün doğrudan finale yükseleceği play-off'ta 4 ile 7'nci, 5 ile de 6'ncı sıradaki ekipler çift maç olarak çeyrek finalde karşılaşacak. Yarı finale yükselecek ekipler de yine iki maç yapacak. Play-off'ta ligi üst sırada bitiren takımlar ilk maçlarını deplasmanda, rövanşlarını ise kendi evinde oynayacak.

Play-off finali, daha sonra belli olacak tarafsız sahada tek maç olarak yapılacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ligden çekilmeleri kabul eden Yeni Malatyaspor ile Adanaspor, gelecek sezon da ligde devam edecek. Ligde Altaş Denizlispor'dan sonra 1 takım daha TFF 2. Lig'e düşecek.

SÜPER LİG HESAPLARI



Yarınki karşılaşmalar öncesi Çaykur Rizespor ile Pendikspor'un doğrudan Süper Lig'e yükselme iddiası devam ediyor. 67 puana sahip Çaykur Rizespor'un Altınordu'yu konuk edeceği 38. haftada, 64 puanı bulunan Pendikspor da Manisa FK deplasmanında puan arayacak.

Çaykur Rizespor yarın en az 1 puan aldığı takdirde adını Süper Lig'e yazdıracak. Pendikspor'un Süper Lig'e çıkabilmesi için Çaykur Rizespor'un mağlup olması, kendisinin de Manisa FK'yi yenmesi gerekiyor. Çaykur Rizespor ve Pendikspor'dan Süper Lig vizesi alamayan ekip, doğrudan play-off finaline yükselecek.

ÇAYKUR RİZESPOR 7. KEZ YÜKSELME PEŞİNDE



Daha önce 1978-1979, 1984-1985, 1999-2000, 2002-2003, 2012-2013 ve 2017-2018'de Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Çaykur Rizespor, yarın 7. bunu tekrarlamak için mücadele edecek.

Geçen sezon Süper Lig'den düşen Çaykur Rizespor'u daha önce teknik direktörler Turgut Kafkas, Cesarettin Alptekin, Rasim Kara, Hikmet Karaman, Mustafa Denizli ve İbrahim Üzülmez Süper Lig'e taşımıştı. Bülent Korkmaz yarın Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadığı takdirde, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bunu başaracak.

Daha önce 2012-2013'te Kayseri Erciyesspor'u Süper Lig'e taşıyan Osman Özköylü'nün çalıştırdığı Pendikspor ise Süper Lig'e ilk kez çıkmak için Manisa FK'yi yenip, Çaykur Rizespor'un yenilmesini bekleyecek.

PLAY-OFF HESAPLARIF HESAPLARI HESAPLARI



Sakaryaspor, Bodrumspor ve Göztepe'nin play-off'u garantilediği ligde, bu etaba kalacak son ekip Eyüpspor veya Ankara Keçiörengücü'nden biri olacak.

Yarın Eyüp Stadı'ndaki Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü müsabakasından Eyüpspor en az 1 puan aldığı takdirde, adını play-off'a yazdıracak.

Ankara Keçiörengücü'nün galibiyetinde ise play-off'a yükselecek ekip, Göztepe ve Manisa FK'nin sonuçlarına göre belli olacak. Bu durumda play-off hakkı kazanacak son ekip üçlü veya dörtlü averaja göre ortaya çıkacak. Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor'la aynı puana sahip olması halinde rakibini geride bırakacak.

Göztepe, Eyüpspor, Ankara Keçiörengücü ve Manisa FK'nin ligi aynı puanla tamamlaması halinde Eyüpspor play-off'a kalacak.

Göztepe, Eyüpspor ve Ankara Keçiörengücü'nün puan eşitliğinde veya Eyüpspor, Ankara Keçiöregüncü ve Manisa FK'nin puanlarının aynı olması durumunda da Ankara Keçiörengücü play-off vizesi alacak.

DÜŞME HATTI



Altaş Denizlispor'dan sonra lige veda edecek ikinci ekip 34 puanlı Altınordu, 36 puana sahip Erzurumspor FK veya 37 puanı bulunan Gençlerbirliği olacak.

Bu ekiplerden Altınordu yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'la, Erzurumspor FK, İstanbul'da Dyorex Boluspor'la, Gençlerbirliği de deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'la karşılaşacak.

En dezavantajlı durumdaki Altınordu, ligde kalması için Çaykur Rizespor'u yenip Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği'nin yenilmesini bekleyecek. Yarın alınacak sonuçlara göre ligde kalacak takımı averaj da belirleyebilir.

YARININ PROGRAMI



Yarın saat 16.00'da başlayacak ligin son maçlarının programı şöyle:

Beyçimento Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)

Erzurumspor FK-Dyorex Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Çaykur Rizespor-Altınordu (Çaykur Didi)

Manisa FK-Pendikspor (Mümin Özkasap)

Bodrumspor-Göztepe (Bodrum İlçe)

Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü (Eyüp)