04 Haziran 2023 Pazar 18:20:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 18:20:00
Spor Toto 1. Lig'de Play-Off finalinin adı belli oldu: Pendikspor-Bodrumspor
Spor Toto 1. Lig Play-off 2. tur rövanş maçında Bodrumspor, Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek finalde Pendikspor'un rakibi oldu.
Spor Toto 1. Lig Play-off 2. tur rövanş maçında Bodrumspor, Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek finalde Pendikspor'un rakibi oldu.
- Spor Toto 1. Lig'de Play-Off finalinin adı belli oldu: Pendikspor-Bodrumspor
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