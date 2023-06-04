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Spor Toto 1. Lig'de Play-Off finalinin adı belli oldu: Pendikspor-Bodrumspor
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04 Haziran 2023 Pazar 18:20:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 18:20:00

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off finalinin adı belli oldu: Pendikspor-Bodrumspor

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Spor Toto 1. Lig Play-off 2. tur rövanş maçında Bodrumspor, Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek finalde Pendikspor'un rakibi oldu.

Spor Toto 1. Lig Play-off 2. tur rövanş maçında Bodrumspor, Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek finalde Pendikspor'un rakibi oldu.

Etiketler : pendikspor süer lig bodrumspor
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