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19 Mayıs 2023 Cuma 14:17:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 14:17:00

Spor federasyonları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Kaynak: AA

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Spor federasyonları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı paylaştıkları mesajlarla kutladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Türkoğlu, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 19 Mayıs! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimizin istikbalini Anadolu'ya taşıdığı, ulusumuzun kurtuluş mücadelesinin başladığı gün. Tam 104 yıl önce parlayan güneş ülkemizi hala aydınlatıyorsa, bunu Bandırma Vapuru'nun Samsun'a taşıdığı inanç ve ruha borçluyuz. Atatürk, kurtuluşa giden yolun ilk adımını simgeleyen, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı bu önemli günü Türk gençliğine armağan ederek anlamını daha da perçinlemiştir. Bugün; cumhuriyetin sarsılmaz emanetçileri olan gençliğimiz ve Türk sporu için sadece bir bayram olmanın çok ötesinde, gurur ve mutluluk vesilesidir."

"Daha çok gencimizin sporla tanışması, daha çok sporcumuzun dünyanın her yerinde bayrağımızı dalgalandırması en temel sorumluluğumuzdur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarımız başta olmak üzere; bütün şehit ve gazilerimizi bir kez daha minnetle anıyor, milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gönülden kutluyorum."

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinden yayınlanan mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı ve gençlerimize armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, başta Ulu Önderimiz olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu da mesajında şunları paylaştı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak, milletimizin umutlarının canlanmasına ve bağımsızlık mücadelesinin başlamasına, bir ulusun kaderini değiştirerek Cumhuriyetimizin kurulmasını sağladı. Tarihimizde önemli bir yeri bulunan bu tarihi günün yıl dönümünü bu yıl da büyük bir coşku ve sevinçle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü; kurduğu Cumhuriyeti ve ilkelerini daha ileriye taşıyacak olan gençlerimizin de bayramı olarak kutluyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" ve "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözlerini esas alarak; kültürel, insani ve sportif üstün değerler ışığında Türk hentbolunun gelişimi ve yayılması görevini sürdürmekten büyük kıvanç duyuyoruz. Milletimize ve gençlerimize bu eşsiz vatanı emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, özgürlüğümüzü borçlu olduğumuz tüm kahramanlarımızı rahmet, saygı ve şükranla anıyor; milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

Türkiye Judo Federasyonu ise, "Türk Milleti'nin bağımsızlık, özgürlük ve aydınlık bir geleceğe olan inancının kuvvetlendiği 19 Mayıs'ta; bu vatan için canını geçmişte ve günümüzde feda eden şehitlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyor; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyoruz." mesajını paylaştı.

Türkiye Boks Federasyonu da, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bağımsızlık ateşini yakarak Samsun'a çıktığı ve gençlere armağan ettiği bugünü cumhuriyetimizin yeni yüzyılında saygıyla anıyoruz." paylaşımında bulundu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü de mesajında, "Tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'un 104. yıl dönümüne ulaşmanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz. Türk Milleti'nin büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı bayramda milletimize sağlık, huzur, güven, başarı ve mutluluklar dileyerek 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramını kutlarım." ifadelerini kullandı.

Güreş, yüzme, cimnastik, hokey, okçuluk, eskrim, tekvando, modern pentatlon, yelken, kayak, curling, binicilik, motosiklet, otomobil sporları, bisiklet, atıcılık ve avcılık, özel sporcular, görme engelliler, bedensel engelliler ile diğer spor federasyonları da yayınladıkları mesajlarla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Etiketler : Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Güreş yüzme cimnastik hokey Talat Ünlü
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