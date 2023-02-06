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Spor camiasından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı
06 Şubat 2023 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:06 Şubat 2023 Pazartesi 15:30:00

Spor camiasından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı

Kaynak: AA

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Spor camiası, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ili etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, depremde yaşamını yitiren vatandaşlar nedeniyle taziye paylaşımında bulundu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremde can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

TBF'nin internet sitesinde yer alan paylaşımda, "Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Kilis, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa ile birçok şehrimizi etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.

Beşiktaş'ın internet sitesinden paylaşılan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen; Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilen deprem sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diler, can kaybının artmamasını temenni ederiz."

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.

Galatasaray Kulübünün başsağlığı mesajında, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : kahramanmaraş deprem başsağlığı mesajı spor camiası

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