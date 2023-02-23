VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Spor camiası depremzedeler için ortak bağış kampanyası düzenleyecek
Diri fayların tehlikesinin deprem sonrasında da devam ettiği uyarısı
Bakan Dönmez: Binalara doğalgaz geldi
Bakan Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri ve Nijerya Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi ile görüştü
Depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımlandı
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Başkan Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti
"Depremde 448 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 528'i yaralandı"
Depremde yıkılan birçok sitenin müteahhidi tutuklandı!
Deprem bölgesine yönelik kredi taksiti ertelemesi 3 bin orman köylüsünü rahatlatacak
Bayraktar Akıncı TİHA yurt dışındaki bir savunma fuarında ilk kez sergilendi
Bakan Kasapoğlu ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, depremzedeleri ziyaret etti
Bakan Akar: Şu ana kadar maalesef 100 silah arkadaşımızı kaybettik
Hatay'daki enkazlarda bulunan telefon, tablet ve bilgisayarlar polis gözetiminde
Merkez Bankası faiz kararı belli oldu
Elazığ'da fay hattındaki zemin sıvılaşması havadan görüntülendi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin mobil laboratuvarları halk sağlığı için deprem bölgesinde
Türkiye'nin eğittiği Lübnanlı arama kurtarma ekibi 3 kişiyi enkazdan sağ çıkardı
AB, çalışanlarında TikTok'u yasakladı
Ukrayna Savaşı, Çin ile Rusya'nın Batı'ya karşı saflarını sıklaştırdı
"164 bin 321 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı"
"Şehirlerin yeniden hayatiyetini, üretimini sağlayabilmek için bütün planlamalar ortaya konulmaktadı...
Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'ın tamamında artık elektrik var
Depremzedelere kamu kurum ve kuruluşlarında konaklama ve yemek ücretsiz
23 Şubat 2023 Perşembe 15:28:00 - Güncelleme:23 Şubat 2023 Perşembe 15:28:00

Spor camiası depremzedeler için ortak bağış kampanyası düzenleyecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı önderliğinde bir araya gelecek spor camiası, depremzedeler için ortak bağış kampanyası gerçekleştirecek.

Yapılan açıklamaya göre, 1 Mart Çarşamba günü BeIN Sports stüdyolarında gerçekleştirilecek etkinlik, spor kanallarından ortak yayımlanacak.

Tüm başkan ile sporcuların depremzedeler için bir araya gelip yardım toplayacağı etkinlik, saat 20.00'de başlayacak ve 01.00'a kadar devam edecek.

Spor dünyasından önemli isimlerden de destek mesajlarının beklendiği organizasyonun tanıtımı ise 25 Şubat Cumartesi günü TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilecek.

Etiketler : spor camiası futbol gençlik ve spor bakanlığı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX