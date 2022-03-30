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30 Mart 2022 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:30 Mart 2022 Çarşamba 15:00:00

'Sözleşmesindeki madde gereği isterse takimla çalişir'

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Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in süreciyle ilgili ilk resmi açıklama Lig Radyo'ya geldi. Mixed Zone programında Ömer Necati Albayrak'ın sorularını yanıtlayan Mesut'un menajeri Dr. Erkut Söğüt, flaş açıklamalar yaptı. Süreç ‘'Mesut Özil'in takımla çalışması isteğine bağlı'' dedi.

'NİHAİ KARARI BEKLİYORUZ'

"Burada belirli bir süreç başlamıştır. Mesut şu anda Ozan'la birlikte antrenmanlarına devam ediyor. Burada kimsenin bilmediği ve çok önemli bir şey var aslında. Mesut'un sözleşmesindeki madde gereği takımla devam etme hakkı var. Kadro dışı kalsa dahi takımla çalışabilir. Ancak Mesut şu anki ortamda bunu zorlaştıracak bir hale getirmek istemedi. Ozan'ı da yalnız bırakmak istemediği için onunla beraber antrenman yapıyor. Hocayla yaşanan üzüntülü olaylardan dolayı şu an mantıklı olan da bu. Nihai bir karar bekleniyor şu anda. Bu bir tedbir kararıdır, yani izinli sayılıyor Mesut. Nihai kararın ardından ne olacağına bakıp ona göre hareket edeceğiz. Bu futbolun içinde olan bir şey... Elbette nihai olarak kadro dışı kalıp kalmadığını öğreneceğiz hep beraber."

'6 AY BEDAVA OYNADI'

"Genellikle böyle olaylar her zaman üzücüdür. İki taraf için de güzel olmayan bir süreç başlamıştır. Önemli olan böyle dönemlerde soğukkanlı kalarak nihai kararı görmektir. Bunu buradan net bir şekilde söylüyorum. Mesut hiçbir yere gitmeyecek, gitmeyi de kesinlikle düşünmüyor. Sözleşmesinin sonuna kadar 2 yıl daha Fenerbahçe oyuncusu olarak burada devam edecek. Fenerbahçe'ye 3.5 senelik imza attı, bunun 6 ayını bedava oynadı. Ocak'tan sezon sonuna kadar para dahi kazanmadı. 'Önemli değil' diyerek Fenerbahçe sevgisine vurgu yaptı. Hırslı, oynamak istiyor, hisleri yüksek. Maçta da yarıda çıkınca o tansiyonla yaşanan şeyler oldu. Futbolcular bunları yaşayabiliyor. 'Doğru' demiyorum ama olabiliyor. Yöneticiler de maçlar esnasında kavga edebiliyorlar, ceza alıyorlar ve sonrasında görevlerine devam ediyorlar."

'ÇIKIP KİMSEYİ KÖTÜLEMEDİ'

"Yaşananlar takım içerisinde olan olaylardır. Hoca ile aralarında ne geçtiyse takım içinde geçti. Mesut dışarı çıkıp kimseyi kötülemedi. Yaşananlar orada kalır. Cezası görülecekse görülür ve biter. Mesut olayın içinde olduğu için bu kadar büyütüldü. Buraya Fenerbahçe sevgisi için geldi. Yoksa gelmezdi. Bu şekilde bir olay yaşandı diye de kimse Mesut'un eşyalarını toplayıp gitmesini beklemesin. Fenerbahçeli olarak geldi, katkı sağlamak istiyor. Oynamak istiyor, 90 dakika sahada kalmak istiyor. Burada kimse kimseye vurmadı, kavga edilmedi. Başka takımlarda bunlar da yaşandı. Kerem'in de menajeriyim. Saha içinde takım arkadaşıyla yaşadığı olayı hatırlıyoruz. Gereken ceza çekildi ve devam ediliyor.

'SAVUNMASINI YAPTIK'

"Detaylara girmek benim haddime değil. Kulüp bunu çözecektir. Böyle bir süreci nasıl geçeceğini bilen bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Kadro dışı kararı verildikten sonra Mesut'un da savunması istendi. Biz de avukatlarımızla beraber bu savunmayı gerçekleştirdik. Biz de sizler gibi nihai kararın ne olacağını bekliyoruz. Her futbolcu için kadro dışı kalmak zordur. Bu sizin mesleğiniz. Oynayamamak zordur. Mesut bunu daha önce de yaşadı. Bu da bir tecrübedir. Yazılan çizilen her şeye inanmadan kararı beklemek lazım."

'KEREM GELECEK SEZONU DÜŞÜNMÜYOR!'

Kerem Aktürkoğlu'nun da menajerliğini yapan Dr. Erkut Söğüt, "Kerem çok önemli tecrübeler yaşıyor. Adının transfer haberleriyle geçmesi doğal. Ancak o hiçbir zaman gelecek sezonu düşünen bir oyuncu değil. Sadece bir sonraki maçı düşünüyor. Hep daha iyi bir futbolcu olmak için eksiklerini tamamlamaya odaklanıyor. Bu yüzden Kerem'le çalışmak keyifli. Bu sezon 50'den fazla maç yaptı. Transferle ilgili adres Galatasaray'dır. Belki kalıp Galatasaray'la uzun yıllar büyük başarılar yaşayacak. Eğer başka bir kulübe satmayı düşünürseler tabii ki bizimle konuşacaklar. Ancak şu anda öyle bir şey yok" dedi.

Etiketler : Fenerbahçe Mesut Özil Galatasaray Ömer Necati Albayrak Dr. Erkut Söğüt
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