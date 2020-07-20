  • BIST
    119281
  • Dolar
    6,8578
  • Euro
    7,8501
  • Altın
    400,7860
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran İHA'ların kod ve şifrelerini çözdü mü?
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi
Sosa'nın eşinden 'iki keklik' türküsü
BM: Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının büyümesi felaket olur
AB Liderler Zirvesi'nin 4. gün oturumları başladı
Bakan Koca, günün koronavirüs tablosunu paylaştı
Afganistan'da intihar saldırısında 8 asker öldü
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 88 kişi hayatını kaybetti
Trump günlük Kovid-19 brifinglerine yeniden başlayacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Togo'ya büyükelçilik açma kararı aldık
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden 4 şüpheli tutuklandı
Osmaniye'de 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan saldırgan ölü ele geçirildi
Kayıp Pınar için özel ekip kuruldu
Görüntüler tepki çekmişti... Okul müdürü görevden alındı
Türkiye sevdalısı Sudanlı baba ilk çocuğuna 'Erdoğan' adını verdi
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Pekcan: Türkiye ile Pakistan'ın ticaret hacmi 1 milyar doların üzerine çıkmalı
İngiltere Hong Kong'la suçluların iadesi anlaşmasını süresiz askıya aldı
MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit
Bakan Akar Katarlı mevkidaşı ile bir araya geldi
New York 4. faz 'kısıtlı normalleşmeye' geçti
Evrenin bugüne kadarki en geniş 3 boyutlu haritası çıkarıldı
Kredili konut satışları mobilya sektörünü hareketlendirdi
İngiltere'de klinik çalışmaları süren Kovid-19 aşısının güvenli olduğu açıklandı
20 Temmuz 2020 Pazartesi 21:21:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2020 Pazartesi 21:21:00

Sosa'nın eşinden 'iki keklik' türküsü

Kaynak: AA

ABONE OL

Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'nin sosyal medya hesabından bir müzik öğretmeniyle birlikte gitar eşliğinde söylediği 'iki keklik' türküsü paylaşımı yoğun ilgi gördü.

Geçtiğimiz günlerde vücuduna 'Yenge' ve 'Nabaysın' dövmeleri yaptıran Jose Sosa’nın eşi Carolina Alurralde, bu kez de türkü söyledi.

Trabzon’a ve Türkiye’ye alışan Arjantinli Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, sosyal medya hesabından gitar eşliğinde bir müzik öğretmeniyle birlikte söylediği ‘iki keklik’ türküsünü paylaşırken, bu paylaşımı yoğun ilgi gördü.

Bu arada sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Jose Sosa henüz bordo-mavililer ile yeni sözleşme imzalamadı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER