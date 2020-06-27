Son Dakika haberi... Eskişehirspor küme düştü
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Eskişehirspor sahasında Altay ile 2-2 berabere kalarak küme düştü. Kırmızı-siyahlılar, ligin bitimine 4 hafta kala en yakın rakibinden 14 puan geride kalarak matematiksel olarak kümede kalma şansını kaybetti
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Altay ile sahasında 2-2 berabere kalan Eskişehirspor'un TFF 2. Lig'e düşmesi kesinleşti.
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Eskişehirspor ve Altay kozlarını paylaştı.
Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.
Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Bu sonuçla Eskişehirspor ligin bitimine 4 hafta kala TFF 2. Lig'e düştü.