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04 Eylül 2023 Pazartesi 07:22:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 07:22:00

Siyasilerden Avrupa Şampiyonu “Filenin Sultanları”na tebrik

Kaynak: AA

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Siyasiler, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Filenin Sultanları"nı kutladı.

    Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı yenerek Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz Filenin Sultanları." ifadesini kullandı.

    Bakan Bak: A Milli Kadın Voleybol Takımımız yine tarih yazdı

    Milli takımı desteklemek üzere Belçika'da olan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

    "A Milli Kadın Voleybol Takımımız yine tarih yazdı. Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından dünya '1' numarası olarak katıldığı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı finalde yenerek Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı yürekten tebrik ediyorum. Hem kulüpler hem de milli takım düzeyinde Türkiye'nin 'voleybol ülkesi' olmasında emeği geçen sporcu, teknik heyet, yöneticiler ve sporseverleri kutluyorum. Avrupa şampiyonu olarak bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başarılarının devamını diliyorum."

    Etiketler : Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz CEV Avrupa Şampiyonası finali A Milli Kadın Voleybol Takımı
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