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13 Kasım 2022 Pazar 09:49:00 - Güncelleme:13 Kasım 2022 Pazar 09:49:00

Sivasspor ligde 4 maçtır kazanamıyor

Kaynak: AA

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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında dün HangiKredi Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Ligin 10. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-0 yenen kırmızı-beyazlı ekip, bu maçın ardından çıktığı 4 maçta 3 puan sevinci yaşayamadı.

Ligde 11. haftada deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, 12. haftada ise sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 yenildi.

Ligin 13. haftasında ise deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı 1-0 kaybeden Sivasspor, dün iç sahada da HangiKredi Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretine son veremedi.

Sivasspor, ligde geride kalan 14 haftalık periyotta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek 11 puan topladı.

Kırmızı-beyazlılar 14 maçta rakip fileleri 13 kez havalandırdı, kalesinde ise 19 gol gördü.

Etiketler : Ligin 10. haftası Bitexen Giresunspor Fraport TAV Antalyaspor
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