  • BIST
    1083.83
  • Dolar
    7,3714
  • Euro
    8,7272
  • Altın
    460,9040
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeni Malatyaspor Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı
Suudi Veliaht Prens'in iç savaş müdahalesi iddiasına ABD'den dava
Sevilla adını finale yazdırdı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bodrum'da denetim
Türkiye'den Somali'deki terör saldırısına kınama
Ünlü Japon tenisçinin koronavirüs testi pozitif
Tayland'da hükümet karşıtlarından protesto
Bakan Koca maske takmayanları uyardı: Karşılıklı kural varken ne gerek var
THY eylül ayı uçuş planını açıkladı
Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saatte yaşananlar
Netanyahu'dan normalleşme açıklaması: Barış karşılığı toprak ilkesi artık yok
Barcelona'da Messi depremi!
İspanya'da Kovid-19 önlemlerine protesto
Emirgan Korusu'nda korkutan yangın! Kontrol altına alındı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'a tepki: Haddini aşan bir açıklama
2 aydır kayıptı! Ağaca asılı halde bulundu
Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 6 zanlı tutuklandı
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Beşiktaş Mensah ile anlaştı! Yeni transfer İstanbul'a geliyor
Filistin Müftüsünden Mescid-i Aksa fetvası: "Ziyaret etmek haramdır"
Somali'de bombalı saldırı: 1 ölü, 28 yaralı
İsrail'den Gazze'ye yakıt ambargosu!
Şanlıurfa Valisi'nden koronavirüs denetimleri
17 Ağustos 2020 Pazartesi 00:20:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2020 Pazartesi 00:20:00

Sevilla adını finale yazdırdı

Kaynak: IHA

ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi Yarı finalinda İspanyol ekibi Sevilla ile ingiliz futbol takımı Manchester United karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçı 2-1'lik skorla Sevilla kazandı.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final maçında Sevilla ile Manchester United Almanya’nın Köln kentindeki RheinEnergie Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Alman hakem üçlüsü Felix Brych, Mark Borsch ve Stefan Lupp yönetti.

Karşılaşmanın ilk golü penaltıdan geldi. Ceza sahası içinde Rashford vuruşunu yaparken Diego Carlos’un kayarak yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. 9. dakikada topun başına gelen Bruno Fernandes takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Sevilla’nın daha baskılı ve kontrollü oyunun sürdüğü ilk yarıda, beraberlik golü de gecikmedi. 26. dakikada Sergio Reguilon’nun sol kanttan uzun pasında arka direkte topla buluşan Suso, rahat bir vuruşla ağları sarstı. Karşılıklı ataklarla geçen devrede iki takım da eşitliği bozacak golü bulamadı.

İkinci yarıda Manchester United biraz daha tempoyu arttırsa da oyunu daha çok kontrol eden taraf Sevilla oldu. İki takım da eşitliği bozan taraf olmak için büyük çaba sarf etti anca buna ulaşan taraf Sevilla oldu. 78. dakikada Jesus Navas’ın asistinde, Luuk de Jong skoru 2-1’e getirdi. Mücadelede golü daha fazla arayan taraf Manchester United olsa da karşılaşmadan galip ayrılan taraf 2-1’lik skor ile Sevilla oldu. İspanya takımı bu galibiyet ile UEFA Avrupa Ligi’nde finale çıktı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER