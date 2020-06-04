Sergen Yalçın'dan büyük fedakarlık! Beşiktaş yönetimi teşekkür etti

Futbol kulüpleri koronavirüs sebebiyle ekonomik zorluk çekiyor. Beşiktaş, bu süreçten mali olarak en az etkilenebilmek için kolları sıvadı. Bu doğrultuda futbolculardan yüzde 50'ye varan maaş indirim talebinde bulunan yönetime, teknik ekipten destek geldi.



Takımın başına ikinci yarıda geçen teknik direktör Sergen Yalçın'ın idarecilerle görüşerek, "Gerekirse benim sözleşmemde de indirim yapın" dediği ortaya çıktı. Kara Kartal'la 1,5 yıllık anlaşma sağlayan başarılı çalıştırıcıdan gelen bu flaş öneri sonrasında Beşiktaş yönetiminin, "Hocam, zaten sizin sözleşmeniz uygun şartlar içeriyor" diyerek Yalçın'ın teklifine teşekkür ettiği bildirildi.