12 Eylül 2020 Cumartesi 10:53:00 - Güncelleme:12 Eylül 2020 Cumartesi 10:56:00
Sergen Yalçın'da koronavirüs tespit edildi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
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