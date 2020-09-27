Sergen Yalçın, iki ismin üzerini sildi

Sergen Yalçın, Jeremain Lens ve Umut Nayir'i de sildi

Daha önce Mirin ve Douglas’a gözden çıkaran Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Jeremain Lens ve Umut Nayir’e de kapıyı gösterdi.

“YA TAKIM BULACAKLAR YA DA DIŞARIDA KALACAKLAR”

Başarılı teknik adam, Konyaspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada “Lens ve Umut Nayir'i artık kadromuzda düşünmüyoruz. Ya başka takım bakacaklar ya da dışarıda kalacaklar” ifadelerini kullandı.