Beşiktaş'tan transfer bombası! 2 yıldız birden...

Beşiktaş'ın transfer listesi ortaya çıkmaya başladı. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Orta saha için HES Kablo Kayserispor'dan Bernard Mensah'ın peşine düşen siyah beyazlılar, kaleci olarak da Burnley'den Joe Hart'ı düşünüyor.

Kayserispor'un küme düşme hattında olması nedeniyle Mensah transferi için mecburen sezon sonunu bekleyecek olan yönetim, ligin bitmesinin ardından sarı kırmızılı kulüple bonservis pazarlığı yapacak.

Diğer yandan Joe Hart ile görüşmelerini sürdüren siyah beyazlı yönetim, 2+1 yıllık sözleşme teklif ettiği İngiliz file bekçisinden yanıt bekliyor. Bu sezon 3 maçta forma şansı bulduğu Burnley ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 33 yaşındaki kalecinin transferine kesin gözüyle bakılıyor.