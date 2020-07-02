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02 Temmuz 2020 Perşembe 16:01:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2020 Perşembe 16:14:00

Sergen Yalçın Beşiktaş'ta 3 ismin üstünü çizdi!

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın, transfer zirvesinde bir araya gelecek. Görüşmede gidecekler ve kadroya katılacaklar masaya yatırılacak.

Beşiktaş'ta bu hafta önemli bir zirve yapılacak. Başkan Ahmet Nur Çebi ile teknik direktör Sergen Yalçın bir araya gelerek transferi masaya yatıracak.

Sergen Yalçın'ın bu görüşme için ekibiyle birlikte raporlarını hazırladığı ifade edildi. Kalmasını ve gitmesini istediği oyuncuları büyük ölçüde belirleyen deneyimli teknik adamın üstünü çizdiği ilk isimler Enzo Roco, Douglas ve Isimat Mirin. Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Atiba Hutchinson ve Gökhan Gönül'ün takımda tutulmasını isteyen Yalçın, takıma takviye noktasında Çebi ile fikir alışverişi yapacak.

TOPLANTI SONRASI YOĞUN MESAİ

Alanyaspor'dan eski öğrencileri Junior Fernandes ve Welinton'ı listesine yazan Yalçın, kadrosunda görmek istediği diğer oyuncularla ilgili raporlarını da hazırladı.

Bu isimlerin dışında transfer hedefi olarak belirlenen oyuncuların da ekonomik ve teknik incelemesi geniş kapsamlı toplantıda konuşulacak konular arasında yer alıyor. Zirveden çıkacak sonucun ardından görüşmelerde bulunulan ve listede yer alan isimlerle temaslar hızlandırılacak.

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