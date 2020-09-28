Selçuk Şahin futbolu bıraktığını açıkladı

28 Eylül 2020 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:28 Eylül 2020 Pazartesi 17:30:00
Selçuk Şahin aktif futbolculuk hayatını sonlandırdı
Son olarak Bursaspor forması giyen, eski Fenerbahçeli futbolcu Selçuk Şahin, 39 yaşında aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
12 sene Fenerbahçe forması giyen Selçuk Şahin, aktif futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan 39 yaşındaki futbolcu, oynadığı bütün kulüplere teşekkür etti.
Selçuk Şahin'in açıklamaları şu şekilde:
Teşekkürlerimle. pic.twitter.com/wrRDOUWmtf— Selçuk Şahin (@_selcuksahin) September 28, 2020
(Yeni Şafak)