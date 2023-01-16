Şampiyonluğa uzanan yolda milli kick boksçuyu hastalığı bile yıldıramadı

Küçük yaşta kick boksa yönelen 19 yaşındaki Karadağ, katıldığı iki Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda derece elde etti.

Azmi ve çalışkanlığıyla dikkati çeken Karadağ, antrenmanları sırasında rahatsızlanınca hastaneye başvurdu.

Geçen yılın başlarında çekilen tomografide, nadir görülen "Nutcracker Sendromu" teşhisi konulan genç sporcunun, kalp aort damarıyla böbrek toplardamarı arasına sıkışan bir damarın, sol böbreğine zarar verdiği görüldü.

Sporu bırakmak yerine daha çok hırslanarak, doktor ve antrenörlerinin gözetiminde antrenmanlara devam eden Karadağ, 30 Eylül-8 Ekim'de İtalya'da düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya alarak, Türkiye'nin gururu oldu.

Ülkeye döndükten sonra başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşan ve eski gücüne ulaşmaya çalışan Karadağ'ın hedefi, yeni şampiyonluklar elde etmek.

"Hastalığın beni durdurmasına izin vermedim"

Yaşadığı süreci AA muhabirine değerlendiren milli sporcu Karadağ, her şey istediği gibi ilerlerken bir anda ilk başta tanısı konulamayan hastalığa yakalandığını bu süreçte, fiziksel ve mental olarak yıprandığını söyledi.

Güçten düştüğü için çift idman yapmak zorunda kaldığını ifade eden Karadağ, "Hastalığın beni durdurmasına izin vermedim. Süreci çift antrenmanla atlatırım diye düşündüm. Spor hayatıma doktorların gözetiminde devam etmeye başladım. Geçen yılın başlarında hastalığın tanısı konduktan sonra doktorlar spora ara vermem gerektiğini söyledi." dedi.

Bu duruma çok üzüldüğüne değinen Karadağ, arkadaşları ve antrenörleriyle vedalaşmak için spor salonuna gittiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Salondan çıkarken arkama dönüp baktım. Bütün hayallerim ve emeklerim buradaydı. Bırakıp gidemeyeceğimi anladım. Çünkü kendime söz vermiştim. Dalgalandırılacak bir bayrak, okutulacak bir İstiklal Marşı vardı. Ertesi gün yine spor salonuna gelip antrenmanlara başladım. Hocalarım sağlığımın daha önemli olduğunu söyleyip bana kızdı. Ancak hastalığın benden daha güçlü olmadığını düşünerek spora devam ettim. Salon bana çok iyi geliyordu. Yılmadan çalıştım. Ailem ve hocalarım bu süreçte bana çok destek oldu. İtalya'da düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'na hazırlandım. Göğsümde gururla taşıdığım ay yıldızlı bayrağı en iyi şekilde temsil edip dünya şampiyonu olma şerefine nail oldum."

"Daha kazanılacak nice madalyalar var"

Karadağ, başarılı geçen ameliyatın ardından, eski gücüne kavuşmak için çok çalıştığını aktardı.

Sporla daha hızlı toparlandığına dikkati çeken Karadağ, "Herkes sporun hastalık sürecini daha kötü etkileyeceğini düşünmüştü. Ancak doktorlar bile şaşırdı. Çünkü spor beni hem fiziksel hem de mental anlamda güçlendirdi. Önümdeki şampiyonalara hazırlanmaya başladım. Bundan sonraki hedeflerim, daha fazla çalışıp, olimpiyat seviyesinde ülkemi temsil etmek ve Türkiye'ye daha fazla altın madalya getirmek. Elimden geldiğince vatanıma daha fazla hizmet etmek istiyorum. Daha kazanılacak nice madalyalar var." değerlendirmesinde bulundu.