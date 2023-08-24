Şampiyonlar Ligi'nin kapısına dayanan Galatasaray, Avrupa'da tutulmuyor

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olan sarı-kırmızılı ekip, ülke puanı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için eleme oynamak zorunda kaldı.

"Devler Ligi" mücadelesine 2. eleme turundan başlayan Galatasaray, bu etapta Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eledi. Sarı-kırmızılılar, 3. eleme turunda ise Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 ve 1-0 mağlup ederek play-off'a geldi.

Norveç Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Molde ile ilk maçına deplasmanda çıkan "Cimbom", rakibini 3-2 mağlup ederek tur kapısını araladı.

Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da 29 Ağustos Salı günü ağırlayacağı rakibini geçerek adını gruplara yazdırmak istiyor.

Bu sezon yoluna namağlup devam ediyor

Galatasaray, bu sezon yaptığı 7 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 2'si Trendyol Süper Lig, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere yaptığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 12 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, oynadığı 7 müsabakanın 5'inde kalesini gole kapatmayı başardı.

Son 17 Avrupa maçında sadece 1 kez kaybetti

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 17 müsabakada sadece 1 kez yenildi.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 17 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 9 galibiyet ve 7 beraberlik alırken, tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.

Avrupa'da son 9 deplasmanda yenilmedi

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 9 deplasman maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son deplasman mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV'ye karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Söz konusu müsabakalarda 14 gol atan Galatasaray, kalesinde 7 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçteki 5 mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı.

Okan Buruk'tan bir rekor daha

Galatasaray'ın başında çıktığı son 4 Avrupa kupası maçını kazanan Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulüpte bunu başaran ilk Türk teknik adam oldu.

Zalgiris ile oynanan rövanş müsabakası, 2 Olimpija Ljubljana mücadelesi ve Molde karşılaşmasını kazanan Galatasaray, 2009-2010 sezonunda yakaladığı 4 maç üst üste Avrupa kupası kazanma rekorunu yineledi.

"Cimbom", 2008'de Alman teknik direktör Michael Skibbe idaresinde UEFA Kupası'nda İsviçre'nin Bellinzona (4-3 ve 2-1), Yunanistan'ın Olympiakos (1-0) ile Portekiz'in Benfica (2-0) takımlarını mağlup etmişti.

Sarı-kırmızılı ekip, 2009'da ise Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Kazakistan'ın Tobol (2-0), İsrail'in Maccabi Netenya (4-1 ve 6-0) ve Estonya'nın Levadia (5-0) takımlarını yenmişti.

Okan Buruk, geçen sezon hem kulüp tarihi hem de Süper Lig tarihinde birçok rekoru kırmıştı.