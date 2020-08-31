Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi
Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekildi. Temsilcimiz Beşiktaş'ı eleyen PAOK, Portekiz takımlarından Benfica ile eşleşti.
Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları UEFA'nın İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan genel merkezinde çekildi.
Eşleşmeler şöyle:
PAOK - Benfica
Dinamo Kiev - AZ Alkmaar
Gent - Rapid Wien
Qarabağ - Molde
Omonia - Kızılyıldız
Midtjylland - Young Boys
Ferencvaros - Dinamo Zagreb
Maccabi Tel-Aviv - Dinamo Brest
(star.com.tr)
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