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31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:46:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:46:00

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi

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Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekildi. Temsilcimiz Beşiktaş'ı eleyen PAOK, Portekiz takımlarından Benfica ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları UEFA'nın İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan genel merkezinde çekildi.

Eşleşmeler şöyle:

PAOK - Benfica

Dinamo Kiev - AZ Alkmaar

Gent - Rapid Wien

Qarabağ - Molde

Omonia - Kızılyıldız

Midtjylland - Young Boys

Ferencvaros - Dinamo Zagreb

Maccabi Tel-Aviv - Dinamo Brest

(star.com.tr)

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