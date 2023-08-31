Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekildi! İşte Galatasaray'ın rakipleri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve FC Kopenhag ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları Fransa'nın Monaco şehrinde çekildi. 8 grubun belli olduğu kura çekimlerinde Galatasaray A Grubu'na düşerken, rakipleri Alman devi Bayern Münih, İngiliz ekibi Manchester City ve Danimarka takımlarından FC Kopenhag oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu grupları Fransa'nın Monaco'nun şehri Grimaldi Forum Ticaret Merkezi'nde gerçekleşen kura çekimiyle belli oldu. Barcelona'nın eski futbolcusu Eric Abidal ve İngiliz eski futbolcu Joe Cole'un çektiği kuralar sonunda 8 gruptaki takımlar netleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oluşan gruplar şöyle:

A Grubu

Bayern Münih

Manchester United

FC Kopenhag

Galatasaray

B Grubu

Sevilla

Arsenal

PSV Eindhoven

Lens

C Grubu

Napoli

Real Madrid

Braga

Union Berlin

D Grubu

Benfica

Inter

Salzburg

Real Sociedad

E Grubu

Feyenoord

Atletico Madrid

Lazio

Celtic

F Grubu

Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund

AC Milan

Newcastle United

G Grubu

Manchester City

RB Leipzig

Kızılyıldız

Young Boys

H Grubu

Barcelona

Porto

Shakhtar Donetsk

Royal Antwerp