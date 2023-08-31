Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekildi! İşte Galatasaray'ın rakipleri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları Monaco'da çekilen kurayla belirlendi. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve FC Kopenhag ile eşleşti.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve FC Kopenhag ile eşleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları Fransa'nın Monaco şehrinde çekildi. 8 grubun belli olduğu kura çekimlerinde Galatasaray A Grubu'na düşerken, rakipleri Alman devi Bayern Münih, İngiliz ekibi Manchester City ve Danimarka takımlarından FC Kopenhag oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu grupları Fransa'nın Monaco'nun şehri Grimaldi Forum Ticaret Merkezi'nde gerçekleşen kura çekimiyle belli oldu. Barcelona'nın eski futbolcusu Eric Abidal ve İngiliz eski futbolcu Joe Cole'un çektiği kuralar sonunda 8 gruptaki takımlar netleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oluşan gruplar şöyle:
A Grubu
Bayern Münih
Manchester United
FC Kopenhag
Galatasaray
B Grubu
Sevilla
Arsenal
PSV Eindhoven
Lens
C Grubu
Napoli
Real Madrid
Braga
Union Berlin
D Grubu
Benfica
Inter
Salzburg
Real Sociedad
E Grubu
Feyenoord
Atletico Madrid
Lazio
Celtic
F Grubu
Paris Saint-Germain
Borussia Dortmund
AC Milan
Newcastle United
G Grubu
Manchester City
RB Leipzig
Kızılyıldız
Young Boys
H Grubu
Barcelona
Porto
Shakhtar Donetsk
Royal Antwerp
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