Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu kuraları çekildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu 1. ön eleme turu kuraları çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine, 1. ön eleme turundan 32 takım katıldı.
Organizasyonda 1. ön eleme turu maçları, 9-10 ile 16-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
Nomme Kalju (Estonya) - Şkendiya (Kuzey Makedonya)
Süduva (Litvanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)
Ararat-Armenia (Ermenistan) - AIK (İsveç)
Astana (Kazakistan) - CFR Cluj (Romanya)
Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)
Celtic (İskoçya) - Saraybosna (Bosna Hersek)
Sheriff (Moldova) - Saburtalo (Gürcistan)
F91 Dudelange (Lüksemburg) - Valletta (Malta)
Partizani (Arnavutluk) - Karabağ (Azerbaycan)
Slovan Bratislava (Slovakya) - Sutjeska (Karadağ)
Linfield (Kuzey İrlanda) - Rosenborg (Norveç)
Valur Reykjavik (İzlanda) - Maribor (Slovenya)
Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) - Riga (Letonya)
The New Saints (Galler) - Ön eleme turunu kazanan takım
HJK Helsinki (Finlandiya) - HB Torshavn (Faroe Adaları)
BATE Borisov (Belarus) - Piast Gliwice (Polonya)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Monchi'den Ever Banega sözleri: Galatasaray'la ne görüştük ne de onlardan teklif aldık
- Abdullah Avcı Beşiktaş'a gelir gelmez acı tabloyla karşılaştı
- Trabzonspor Armando Sadiku'yu 750 bin Euro'ya bitirebilir
- Atletico Madrid, Eljif Elmas transferi için Fenerbahçe ile anlaştı
- İtalyanlar yazdı! Milan Badelj Fenerbahçe'ye