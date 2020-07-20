Şampiyon Medipol Başakşehir'in gol yükünü üç yıldız oyuncu çekti

Demba Ba, Edin Visca ve Enzo Crivelli, turuncu-lacivertli takımın ligin geride kalan 33 haftasında attığı 63 golün 35'ini kaydetti. Üç oyuncu, İstanbul ekibinin ligde attığı gollerin yüzde 56'sına adlarını yazdırdı.

Bu sezon Demba Ba ve Edin Visca 12'şer kez fileleri havalandırırken, Enzo Crivelli 11 defa ağları sarstı.

Ligin ilk yarısında 8 gol atan Crivelli, ikinci devrede 3 gol daha kaydetti. İlk yarıyı 4'er golle kapatan Demba Ba ve Visca ise ikinci devre atağa kalkarak 8'er kez gol sevinci yaşadı.

Bu üçlüyü, Danijel Aleksic 6 ve İrfan Can Kahveci 4 golle takip etti. Fredrik Gulbrandsen, Eljero Elia, Martin Skrtel ve Mahmut Tekdemir de 3'er kez fileleri havalandırdı.

İstanbul ekibi, 63 golle 74 gol atan Trabzonspor'un ardından ligin en golcü ikinci takımı konumunda.

Ligin en az gol yiyen takımı

Turuncu-lacivertli ekip, savunmadaki başarısıyla da dikkati çekiyor.

Medipol Başakşehir, 33 hafta sonunda kalesinde 31 gol gördü.

İstanbul ekibi, maç başına 0,94'lük gol yeme ortalaması ile ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

En istikrarlı isim Mert Günok

Okan Buruk'un takımında en istikrarlı isim ise milli file bekçisi Mert Günok.

Mert, ligde geride kalan 33 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika kalesini korudu.

Milli file bekçisi, 10 maçta kalesini gole kapadığı sezonda 31 gole engel olamadı.

Mert'ten sonra takımın en fazla forma giyen ismi ise 32'şer maça ilk 11'de başlayan Junior Caiçara ve Edin Visca oldu.

İç sahada 16 maçtır bileği bükülmedi

Medipol Başakşehir, iç saha maçlarını oynadığı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yaptığı son 16 karşılaşmayı kaybetmedi.

Bu sezon iç sahada tek yenilgisini 24 Ağustos 2019'da Fenerbahçe'ye karşı 2-1'lik skorla yaşayan turuncu-lacivertli takım, daha sonra oynadığı 16 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Turuncu-lacivertliler, evindeki son 16 maçta 12 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.