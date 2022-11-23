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23 Kasım 2022 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:23 Kasım 2022 Çarşamba 12:30:00

“Sambacılar" Dünya Kupası'nda sahne alıyor

Kaynak: AA

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Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı olarak dikkati çeken Brezilya, Katar 2022'deki ilk maçında yarın Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Lusail Stadı'nda yapılacak G Grubu müsabakası, saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İranlı hakem Alireza Faghani yönetecek.

1930'dan bu yana düzenlenen 21 Dünya Kupası'na katılan tek ülke Brezilya, 5 kez şampiyonluğa ulaştı. Son şampiyonluğunu 2002'de elde eden "Sambacılar", yıldız futbolcusu Neymar'ın liderliğinde 20 yıl sonra tekrar dünya futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyor.

İki takım, Dünya Kupası'nda ikinci kez rakip olacak. 2018 Rusya'da oynanan grup maçını Brezilya 2-0 kazanmıştı.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise İsviçre ile Kamerun kozlarını paylaşacak.

Etiketler : dünya kupası sambacılar brezilya sırbistan
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