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25 Temmuz 2020 Cumartesi 13:40:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2020 Cumartesi 13:41:00

Sakarya Kürek-Kano Tesisi su sporlarının merkezi konumunda

Kaynak: AA

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Kürek ve kano sporunun evi haline gelen Sapanca Gölü kıyısında kurulu tesiste milli sporcular yetiştiriliyor.

Su sporlarında Türkiye'nin en önemli yerlerinden olan Sakarya Kürek-Kano Tesisi'nde, ulusal ve uluslararası müsabakalarda mücadele eden çok sayıda sporcu yetiştiriliyor.

Serdivan ilçesi Sapanca Gölü kenarında yaklaşık 7 dönümlük alanda 30 yıldır hizmet veren tesis, durgun su avantajıyla önemli bir konumda.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin önemine dikkati çekti.

Özsoy, 2016 Rio Olimpiyatları'na bu branşlarda katılan tüm sporcuların Sakarya'dan yetiştiğini aktararak, Türkiye'nin en kapsamlı ve en iyi tesisi olma yolunda çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

"Milli takıma sporcu gönderme sayısını daha da artıracağız"

Tesiste milli takıma sporcu yetiştirdiklerini ifade eden Arif Özsoy, "Özellikle kano ve kürek sporunda Sakarya'daki gençler Türkiye'de bir numara. Çok başarılı eğitmenlerimiz var. Malzeme, tesis ve alan sıkıntımız yok. Önümüzdeki dönemde milli takıma sporcu gönderme sayısını daha da artıracağız. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bunları okullarda da yaygınlaştırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Özsoy, Sapanca Gölü'nün bu spor için büyük avantaj olduğuna ve ulusal organizasyonların büyük çoğunluğunun burada yapıldığına işaret ederek, gölün her iki yakasının yarışlara elverişli hale gelmesini amaçladıklarını aktardı.

"Türkiye'de en fazla sporcunun olduğu yer burası." diyen Özsoy, "Bunu biraz daha yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Bugün 200 sporcu var, önümüzdeki süreçte sayıyı 400'lere kadar ulaştırmayı hedefliyoruz. Buna göre altyapıya ilaveler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Su sporları için cazibe merkezi olacağız"

Özsoy, tesiste bu sene başında Spor Toto Teşkilatının desteğiyle tadilat gerçekleştirildiğini belirtti.

Türk sporuna daha fazla sporcu yetiştirmek istediklerini vurgulayan Özsoy, "Su sporları için cazibe merkezi olacağız. Bu konuda iddialıyız. İnşallah daha fazla sporcuya ulaşmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Özsoy, antrenman ve yarışlarda gölün tamamına yakınını kullanabildiklerini aktararak, "Gölün, durgun su noktasında rüzgara karşı olumlu bir durumu var. Herhangi bir sıkıntı olmadan yılın 8 ayında burada çalışma yapabiliyoruz. Bazı karasal iklimin olduğu bölgelerde bu şans bulunmuyor. Burada güzel bir imkan var ve değerlendiriyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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