VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbullular Ekrem İmamoğlu'na isyan bayrağını açtı
4 saatlik yol 1,5 saate düşecek!
ABD'nin operasyoncu ismi Michael Rubin Türkiye-İsveç anlaşmasını hazmedemedi
Rusya'dan Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği kararına yanıt
Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Kimse çıkmazsa ben aday olurum
2 ay içerisinde 10 milyar dolar arttı! Bakan Şimşek: Bu hız cesaret verici
11 Temmuz 2023 Salı 12:49:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 12:49:00

Rusya-Ukrayna savaşının gerilimi, Wimbledon'a da yansıdı

Kaynak: AA

ABONE OL

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da, Belaruslu Victoria Azarenka ile Ukraynalı Elina Svitolina arasındaki dördüncü tur maçına sporcular arasındaki gerilim ve seyircilerin tepkisi damga vurdu.

19 numaralı seribaşı ve eski dünya 1 numarası Azarenka ile turnuvaya "özel davetiye" ile katılan Svitolina, son 8 tenisçi arasına kalabilmek için karşılaştı.

Wimbledon'daki yasağın kaldırılmasının ardından bu yıl turnuvaya katılma hakkı elde eden Azarenka ile Svitolina, karşılaşma öncesindeki para atışı sırasında birbirine bakmamayı tercih etti.

Svitolina, 2-6, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-1 kazandığı maçın ardından rakibinin elini sıkmazken, Azarenka yuhalama sesleri arasında başını sallayarak korttan ayrıldı.

33 yaşındaki Azarenka, Svitolina'nın elini sıkmayı reddetmesine "saygı duyduğunu" belirterek, "Yanlış bir şey yapmadım ama farklı muamele görmeye devam ediyorum. Eğer insanlar sadece el sıkışmaya ya da sarhoş bir kalabalığın yuhalamasına odaklanacaklarsa, bu utanç verici bir durum." ifadelerini kullandı.

Belaruslu tenisçi, seyircilerin de gün boyunca çok fazla içki içtiğini savundu.

Svitolina, Fransa Açık'ta da bir başka Belaruslu sporcu Aryna Sabalenka'nın elini sıkmamıştı.

Etiketler : ELİNA SVİTOLİNA WİMBLEDON TENİS
Adalet'li Seda

Adalet'li Seda
Aşk mücadele ister

Aşk mücadele ister
İmparator Sefo

İmparator Sefo
Minik Aslan 2 oldu

Minik Aslan 2 oldu
Tahta bulamayınca kafasına vurdu

Tahta bulamayınca kafasına vurdu
Hadise'den Tuba'ya 41 yaş kutlaması

Hadise'den Tuba'ya 41 yaş kutlaması
Bütçeler zorlayıcı

Bütçeler zorlayıcı
Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti

Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
Denizde yaşayacak

Denizde yaşayacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX