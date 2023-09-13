Rumen tenisçi Simona Halep'e 4 yıl men cezası
Kaynak: AA
Rumen tenisçi Simona Halep, doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı.
Uluslararası Teniste Dürüstlük Birimi (ITIA), geçen yıl ABD Açık'ta yasaklı kan güçlendirici "roxadustat" testinin pozitif çıkmasının ardından Ekim 2022'den bu yana geçici men cezası bulunan 31 yaşındaki tenisçiyle ilgili kararı açıkladı.
ITIA'dan yapılan açıklamada, kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan eski dünya 1 numarası Halep'in 4 yıl men cezasına çarptırıldığı kaydedildi.
Cezası Ekim 2026'da sona erecek Rumen tenisçinin karara itiraz hakkı bulunuyor.
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