Ronaldo, Suudi Arabistan Milli Günü için Arap kıyafetleri giydi

23 Eylül Suudi Arabistan Milli Günü için Al Nassr takımından yapılan görüntülü sosyal medya paylaşımında, "Hep birlikte, bir bayrak altında hayal ederiz ve başarırız." ifadeleri kullanıldı.

RONALDO "ARAP" OLDU



Suudi Arabistan'a transfer olan dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, bu kez geleneksel Arap kıyafetleriyle kameraların karşısına geçti. İşte o görüntüler. pic.twitter.com/v8OYersCKV — 24 TV (@yirmidorttv) September 22, 2023

Görüntülü paylaşımda, Ronaldo ile birlikte Senegalli golcü Sadio Mane ve takımın diğer futbolcularının da, bişt denilen geleneksel Arap kıyafetini ve kufiyye denilen başlığı giydiği ve kılıç dansı yaptığı görülüyor.