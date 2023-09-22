Ronaldo, Suudi Arabistan Milli Günü için Arap kıyafetleri giydi
Kaynak: AA
Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, geleneksel kıyafetlerle takım arkadaşları ile birlikte kılıç dansı yaptı.
23 Eylül Suudi Arabistan Milli Günü için Al Nassr takımından yapılan görüntülü sosyal medya paylaşımında, "Hep birlikte, bir bayrak altında hayal ederiz ve başarırız." ifadeleri kullanıldı.
RONALDO "ARAP" OLDU— 24 TV (@yirmidorttv) September 22, 2023
Suudi Arabistan'a transfer olan dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, bu kez geleneksel Arap kıyafetleriyle kameraların karşısına geçti. İşte o görüntüler. pic.twitter.com/v8OYersCKV
Görüntülü paylaşımda, Ronaldo ile birlikte Senegalli golcü Sadio Mane ve takımın diğer futbolcularının da, bişt denilen geleneksel Arap kıyafetini ve kufiyye denilen başlığı giydiği ve kılıç dansı yaptığı görülüyor.
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