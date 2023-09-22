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22 Eylül 2023 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 13:00:00

Ronaldo, Suudi Arabistan Milli Günü için Arap kıyafetleri giydi

Kaynak: AA

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Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, geleneksel kıyafetlerle takım arkadaşları ile birlikte kılıç dansı yaptı.

23 Eylül Suudi Arabistan Milli Günü için Al Nassr takımından yapılan görüntülü sosyal medya paylaşımında, "Hep birlikte, bir bayrak altında hayal ederiz ve başarırız." ifadeleri kullanıldı.

Görüntülü paylaşımda, Ronaldo ile birlikte Senegalli golcü Sadio Mane ve takımın diğer futbolcularının da, bişt denilen geleneksel Arap kıyafetini ve kufiyye denilen başlığı giydiği ve kılıç dansı yaptığı görülüyor.

Etiketler : suudi arabistan suudi arabistan milli günü al nassr cristiano ronaldo
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