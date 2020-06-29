29 Haziran 2020 Pazartesi 07:03:00 - Güncelleme:29 Haziran 2020 Pazartesi 07:03:00
Ronaldinho geri geliyor
Futbolseverlere oynadığı dönemde başka bir zevk yaşatan Ronaldinho'nun sahalara döneceği iddia edildi. Paraguay'daki hapis cezası ev hapsine dönen 40 yaşındaki yıldızın Diego Armando Maradona'yla buluşacağı belirtildi.
Futbolseverlere oynadığı dönemde başka bir zevk yaşatan Ronaldinho'nun sahalara döneceği iddia edildi. Paraguay'daki hapis cezası ev hapsine dönen 40 yaşındaki yıldızın Diego Armando Maradona'yla buluşacağı belirtildi. Arjantinli hoca, bir süredir ülkesinin ekibi Gimnasia La Plata'yı çalıştırıyor.