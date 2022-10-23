Rıdvan Dilmen'den geceye damga vuran yorum: 'Aynı Aykut Kocaman gibi'

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Başakşehir maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Rıdvan Dilmen, Jorge Jesus'u Aykut Kocaman'a benzetti.

"1-0'A OYNADI VE KAZANDI"

"Fenerbahçeli arkadaşları gündüz gördüğümde '4-1 yener miyiz?' diyorlardı. Bu özgüveni Jorge Jesus verdi taraftara ancak bu maçı 4-1 kazanamayacağını hoca da biliyordu. 1-0'a oynadı ve kazandı."

"DOĞRU STRATEJİ BUYDU"

"Bugün Jorge Jesus, İrfan'ı da orta saha oynattı. Bunu neden yaptı? Çünkü Başakşehir'e oynama imkanı verirse pasla çıkacağını biliyordu. O yüzden emniyetli çıktı maça. Başakşehir gibi bir takıma karşı doğru oyun ve strateji buydu."

"SATRANCI JESUS KAZANDI"

"Bugün iki hoca da başarısız değildi, satranç oynar gibilerdi. Ancak Emre Belözoğlu, hep Jesus'a cevap vermek isteyen taraftı. Jesus'un değişikliklerinden sonra Emre Belözoğlu da değişiklikler yaptı ve en azından 1 puan alayım dedi ama olmadı."

"JESUS RAKİBİ YORDU"

"Jorge Jesus, koşan oyuncuları kullanarak 'Ben yorulacağıma onlar yorulsun' dedi. Oyuncular bugün kadroyu ilk gördüğünde emniyetli oynayacaklarını anlamışlardır. Oyuncu değişikliklerinden sonra, özellikle Emre ve Rossi'nin girmesiyle Başakşehir'in pasla çıkmasına tamamen engel oldu Fenerbahçe."

"BAŞKA MAÇTA BÖYLE OYNAMAZ"

"Yanlış anlaşılmasın ama Fenerbahçe bugün Hatayspor ile falan oynasaydı, hoca İrfan'ı ortaya çekmezdi. Bugün Fenerbahçe'nin en az pozisyon verdiği maçı izledik. Emre Belözoğlu maça çalışırken kesinlikle bu 3-5-2'yi beklemiyordur."

"F.BAHÇE ARAYA LİDER GİRER"

"Fenerbahçe çok büyük ihtimalle araya lider girecektir. Şampiyonluğun da en büyük favorisi olma yolunda ilerliyorlar ancak saha dışı faktörler de var tabi. Fenerbahçe'nin bugünkü galibiyetinde hakemin hiçbir katkısı yok. Tertemiz bir galibiyet."

"BAŞAKŞEHİR BÖYLE OYNUYOR"

"Türkiye'nin en hızlı iki takımıyla oynadı Başakşehir. Biri Fenerbahçe diğeri Beşiktaş. İki maç da 1-0 bitti ve bu maçların bu şekilde ilerlemesinin sebebi Başakşehir'in oyun anlayışı. Başakşehir'in maçlarında çok yüksek tempo beklememek gerekir."

"HOCA 103 GOL DERDİNDE DEĞİL"

"Fenerbahçe'nin üst üste 2 maçta da aynı 10 oyuncuyu kullandığı ilk sefer olmuştur bu. Hoca planlamasını çok doğru yapıyor. Örneğin Giresunspor maçında tabiri caizse ateş etseniz bu kadro ile çıkmaz. Hoca öyle 103 gol falan derdinde değil. Bu maçta tamamen rakip üzerinden gidip istediğini aldı. Doğrusu da bu."

"AİLECEK HÜCUM ETTİLER"

"Başakşehir'i ancak böyle yenebilirdi Fenerbahçe. Jesus ne maçın başında ne de devre arasında risk almadı. Sadece son 30 dakikada Arao ile Crespo'yu ortaya koyarak 'ailecek' hücum etmesini istedi takımdan."

"EMRE VE ROSSI RAKİBİ BOZDU"

"Diego Rossi geçen hafta müthiş oynadı. Bugün de o özgüvenle oynadı. Bugün Emre ile birlikte rakibin dengesini çok bozdular. Jesus'un değişiklikleri ile ne kadar tecrübeli olduğunu tekrar gördük."

"AYKUT KOCAMAN GİBİ..."

"Bugün gördük ki; Jorge Jesus, Aykut Kocaman gibi de oynatabiliyormuş. Aykut hocanın da bazen Jesus gibi olması gerekir tabii. Ali Koç'un, ilk kez Fenerbahçe için çok uygun bir hoca getirdiğini düşünüyorum."