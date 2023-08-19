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19 Ağustos 2023 Cumartesi 17:47:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2023 Cumartesi 17:47:00

Resmen açıklandı! Merih Demiral, Al Ahli'de

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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli, Atalanta'da forma giyen milli stoper Merih Demiral'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Merih Demiral'ın Arap ekibine maliyeti belli oldu. İşte detaylar...

Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, Suudi Arabistan'a transfer oldu.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli, milli futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Al Ahli, 25 yaşındaki futbolcu Merih Demiral için Atalanta'ya 20 milyon euro ödeyecek.

Milli stoper Merih Demiral, Arap ekibi Al Ahli ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 12 milyon euro kazanacak.

Al Ahli'nin Merih Demiral transferini açıkladığı o paylaşım:

Etiketler : Merih Demiral transfer Al Ahli
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