Resmen açıklandı! Merih Demiral, Al Ahli'de

Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, Suudi Arabistan'a transfer oldu.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli, milli futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Al Ahli, 25 yaşındaki futbolcu Merih Demiral için Atalanta'ya 20 milyon euro ödeyecek.

Milli stoper Merih Demiral, Arap ekibi Al Ahli ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 12 milyon euro kazanacak.

Al Ahli'nin Merih Demiral transferini açıkladığı o paylaşım: