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26 Aralık 2023 Salı 20:11:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 20:11:00

Resmen açıklandı! Fatih Terim Panathinaikos'ta

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Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim'in yeni durağı belli oldu. Yunan ekibi Panathinaikos deneyimli teknik adam ile anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirildiğini açıkladı!

Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim'in Yunan devi Panathinaikos ile anlaşma sağladı.

Fatih Terim, çarşamba günü Atina'ya giderek kendini Panathinaikos'un hocası yapacak 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

2010'dan beri Yunanistan'da şampiyonluk ipini göğüsleyemeyen Panathinaikos, 15 haftası geride kalan Yunanistan Ligi'nde zirvedeki PAOK'un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Fatih Terim, Panathinaikos'un başına geçtiğinde ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak.

İŞTE FATİH TERİM'İN EKİBİ

Terim'in ekibinde Necati Ateş, Şükrü Hanedar, Mert Çetin, Eray Öztürk ve bir yardımcı antrenör olacak.

Etiketler : fatih terim panathinaikos teknik direktör
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